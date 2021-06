Eddy Snelders: "België mag met goed gevoel naar de 1/8e finales"

Met onder meer Doku, Trossard, Denayer, Boyata en Chadli toverde Roberto Martinez in het ultieme groepsduel met Finland enkele verrassingen in de basis-11.

"Toen ik de opstelling zag binnenkomen, dacht ik: tiens, toch enkele vreemde veranderingen, vooral achterin dan", zegt Eddy Snelders.

"Er is nog geen echt stramien achterin. Vertonghen en Alderweireld zijn een zekerheid, en nu begin je weer wat te schuiven."

"We moeten dus afwachten wat het trio wordt in de rest van het toernooi. Zelf zou ik voor Alderweireld-Vertonghen en centraal voor Boyata gaan. Dan heb je kopbalsterkte en ervaring."

"Vermaelen is een alternatief, maar die speelt niet graag centraal in die 3. Als Vermaelen speelt, is dat op de positie van Vertonghen."

"Ook de positie van Trossard vond ik eigenaardig. Rechts, een beetje als wingback. Daar heeft hij zich aan moeten aanpassen, want dat is niet zijn lievelingspositie. Ik denk dat dat voor hem niet zo leuk was."

"EK-debutant Doku begon wat moeilijk, maar hij creëerde wel gevaar, zeker toen hij op links speelde. Hij heeft zich getoond, ook al was zijn laatste pass niet altijd even goed."



"Voor de rest geef ik Roberto Martinez gelijk dat hij de grote 3 - De Bruyne, Witsel en Hazard - liet spelen om conditie op te bouwen."

Met welk gevoel kan België naar de volgende ronde? "We stonden ver boven het niveau van de andere drie ploegen in de groep. We hebben veel kwaliteit in de selectie, we waren veel te sterk. We kunnen een eind ver komen. Daar mogen we best een goed gevoel bij hebben, niet meer, niet minder."