"Hazard kan weer vrij bewegen, ik zag weer de oude Eden: een genot"

De bondscoach had sowieso een moeilijke match verwacht. "De Finnen konden geschiedenis schrijven voor hun land en dat zag je ook: veel enthousiasme en veel labeur. Dat maakte het extra lastig voor ons."

"Bovendien was er de hitte en liet het veld vlotte combinaties niet toe. Maar we hebben nooit de concentratie verloren en kwamen achteraan nooit in de problemen. Het was een perfect professionele prestatie."

Martinez begon niet alleen met zijn zorgenkinderen Eden Hazard, Axel Witsel en Kevin De Bruyne, hij liet ze ook alle drie bijna de volle 90 minuten staan. "Hoe langer de match duurde, hoe zwaarder het werd, maar dat was net wat die spelers nodig hadden."

"Dat is een soort fitheid die je op de training niet kunt simuleren. Hetzelfde geldt voor de warmte hier in Sint-Petersburg. Zondag in Sevilla zal dat niet anders zijn en die omstandigheden kunnen we in Tubeke niet nabootsen. Dat hadden we nodig om die spelers klaar te stomen voor de 1/8e finales."

Martinez prees ook Eden Hazard nog eens uitdrukkelijk. "Ik hou ervan om hem bezig te zien. Hij had 2 keer kunnen scoren, had een penalty kunnen krijgen en was vaak bij de acties betrokken. Hij nam bovendien zijn verantwoordelijkheid."

"Als ik hem zag draaien en keren met zijn lichaam, dan zag ik de oude Eden Hazard weer terug. Het is een genot om hem vrij met zijn lichaam te zien omgaan. De rest is gewoon talent. Dat komt er nog wel bij."