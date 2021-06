Peter Vandenbempt: "Ontneem Lukaku de kans niet om topschutter te worden"

"Speel zoals tegen Tunesië"

Martinez koos er daarom voor om zijn B-ploeg op te stellen. Vandenbempt: "Dat is nu anders, want de wijzigingen die doorgevoerd zullen worden, zullen basisspelers zijn die erin komen."

Het lijkt wel Groundhog Day, want 3 jaar na het WK in Rusland verkeren de Belgen in dezelfde luxepositie dat ze in hun laatste groepsmatch niet eens punten hoeven te rapen. "De situatie in vergelijking met die match tegen Engeland is nu wel helemaal anders", zegt Peter Vandenbempt.

VIDEO: België - Tunesië 5-2

"Defensie met (fitte) Vermaelen is de typeverdediging"

Een van de verwachte wijzigingen bij de Belgen is de entree van Thomas Vermaelen in de basis. "Ik weet niet of Martinez er ook zo over denkt, maar wat mij betreft is Vermaelen samen met Vertonghen en Alderweireld de typeverdediging van België."

"Op het WK hadden we ook zo'n typeverdediging, alleen kwam die pas vanaf de 1/8e finale in actie, toen Kompany fit was. Ik denk dat als Vermaelen 100% fit is, het straks een goed moment is om de defensie te testen en die dan te laten staan voor de rest van het toernooi."

Vooraan twijfelt Martinez nog of hij Lukaku geen rust moet geven. "Als Lukaku wil spelen en uit de data blijkt dat hij geen nood aan rust heeft, dan zou ik hem vooral opstellen."

"Want de eergierige Lukaku wil niet alleen Europees kampioen worden, maar ook topschutter en hij denkt dat hij tegen Finland misschien een keer of 2 kan scoren. Hij is tijdens de kwalificatie ook naar overal meegegaan, terwijl sommigen toen afwezig waren."

"Lukaku verdient dat. Ik zou hem die kans niet ontnemen", besluit onze verslaggever.