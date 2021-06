Finland ontleed in 3 zwakke en 3 sterke punten: "Vooral geen topvoetballers"

Zwak punt 1: FIFA-ranking 54

Finland is er alleen maar bij op het EK omdat er 24 landen mogen meedoen. Daarmee geef ik aan op welk niveau ze zitten. In de voorbereiding verloren ze van Estland, nummer 116 op de FIFA-ranking, zonder Pukki weliswaar. Finland zelf is de nummer 54, België de nummer 1.

Zwak punt 2: geen Europese ervaring in kern

Zwak punt 3: Finland speelt met heel laag blok

Tegen Rusland hadden ze 16 doelpogingen tegen. Ze speelden heel laag, maar lieten toch nog een een-twee toe in de eigen 16 bij de Russische goal (zie video onder). Onze behendigheid is toch van een hogere orde dan de Russische. Als de Finnen zo laag staan, gaan ze eraan.

Sterk punt 1: team speelt al 12 jaar samen

Sterk punt 2: grond tot uiterste verdedigen

Sterk punt 3: enkele goeie voetballers

Het grote publiek kent zo goed als niemand van de Finse selectie. Ik pik er toch 6 namen uit.



Alleen Jere Uronen speelt eigenlijk sterk. Verdedigend is hij nauwelijks op een fout te betrappen. En aanvallend gaf hij de assist voor de goal tegen Denemarken. Bij Genk speelde Uronen niet zoveel, omdat de Mexicaan Arteaga de voorkeur kreeg. Uronen is einde contract volgend seizoen, dus hij kan misschien nog een transfer maken.



Er is één speler die iets kan aan de bal: Robin Lod, dat is de 2e Fin die bij Minnesota speelt, de 9e in de MLS. Hji is de creatieve middenvelder, technisch vaardig, kan wegdraaien en een opening maken. Maar hij moet laag spelen en de afstand die overbrugd moet worden is groot.

Doelman Lukas Hradecky speelt al jaren bij Leverkusen in de Bundesliga en is dus geen sukkelaar. Maar hij heeft vreemde kronkels in zijn hoofd. Hij is een soort cultheld met uitspraken als "Bier is gemaakt om gedronken te worden." Tegen Denemarken was hij wispelturig: hij loste veel ballen, maar pakte ook een penalty. Aan de doelman zal het niet liggen.

Doelpuntenmaker Joel Pohjanpalo is geen superspits, maar werkt keihard. Hij heeft een goeie detente. Hij is 1,85 meter, maar won toch heel wat kopduels in de 2 matchen. Er zullen heel veel lange ballen komen en hij kopt die door naar Pukki. Hij kan diep en hoog spelen, gaat altijd in duel en komt goed voor de man.

De man waar alles om draait is Teemu Pukki. Voorlopig is die meer befaamd om zijn naam dan om wat hij heeft kunnen laten zien. Hij is de topschutter van de EK-voorronde met 10 van de 16 Finse goals. Toch speelt hij ook heel erg laag, tot 10 meter voor de eigen 16. Hij komt uit blessure en heeft lang niet gespeeld voor het EK. Toch doet hij het niet slecht, al staat hij op een eiland.

Tot slot is er ook nog Glen Kamara, een verdedigende middenvelder in de stijl van Makelele of Vieira die bij Rangers altijd speelt. Hij is kampioen geworden en zou in een betere ploeg nog meer tot zijn recht kunnen komen. Hij zit hier ook volop mee in het systeem van verdedigen.