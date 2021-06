Finland kan geen tweede keer stunten: Rusland pakt zege dankzij knappe goal Mirantsjoek

Na een tweede helft om snel te vergeten houden de Russen de drie punten in het eigen Sint-Petersburg! Finland was nooit echt bij machte om de Russische voorsprong te bedreigen.

Zjemaletdinov komt plots ongestoord de zestien ingedoken en krijgt de bal op het perfecte moment. Even veinzen en dan trappen, maar zijn pegel gaat ruim een meter over het doel van Hradecky.

90+1'

5 minuten extra. Al is het te betwijfelen of we nog een volwaardige aanval te zien krijgen in die extra minuten. . tweede helft, minuut 91.