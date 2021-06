Finse bondscoach: "Match tegen Belgen is belangrijkste uit onze geschiedenis"

In de groep van de Belgen zijn alleen de Rode Duivels zelf al zeker van hun plek in de volgende ronde. Finland, Rusland en Denemarken proberen op de slotspeeldag nog de 2e of 3e plek te bemachtigen.

"Wij hebben een grote droom in onze eigen handen. Het is mooi dat we deze kans krijgen. We gaan er alles aan doen om onze droom te realiseren", zei bondscoach Markku Kanerva daags voor de match tegen de Belgen. "Dit is de belangrijkste match uit de Finse voetbalgeschiedenis."

"We hebben zelfs nog een kans om de groep te winnen. We moeten ons vooral concentreren op onze eigen match. Ik hoop dat ik de informatie uit Kopenhagen (waar Rusland tegen Denemarken speelt, red.) niet zal nodig hebben."

Roberto Martinez kondigde al aan dat Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Axel Witsel en Thomas Vermaelen in de basis zullen staan. En dat vond zijn Finse collega een compliment. "We zullen tegen sterren spelen. De Bruyne is bijvoorbeeld een speler die niet stilstaat. Hij blijft de ruimtes zoeken. Maar we spelen niet tegen een speler, België heeft op elke positie de beste opties. Het is een grote ploeg, wie er ook start."