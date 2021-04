Belgische voetbalbond steunt UEFA in verzet tegen Super League

In de nacht van zondag op maandag maakten 12 Europese topclubs (Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur) bekend door te gaan met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League.

De UEFA dreigt ermee de clubs die deelnemen aan de nieuwe competitie uit te sluiten van deelname aan Europees voetbal en de nationale competities. Spelers van deelnemende clubs zouden ook niet meer voor hun nationale teams mogen uitkomen, al lijkt het weinig waarschijnlijk dat de UEFA dat dreigement hard zal kunnen maken.



Ook de Belgische voetbalbond heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de Super League. "We steunen de UEFA in het verzet tegen de organisatie van een gesloten competitie zoals overeengekomen door de 12 Europese topclubs", klinkt het in een korte mededeling.