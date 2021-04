Rode Duivels oefenen tegen Griekenland op 3 juni in Brussel

De voetbalbond bevestigde het oefenduel tegen de Europese kampioen van 2004. 3 juni om 20.45 zal het Boudewijnstadion het toneel zijn van België-Griekenland.

Eerder was al bekend dat de Rode Duivels op 6 juni in hetzelfde stadion oefenen tegen vicewereldkampioen Kroatië.

De EK-voorbereiding van de Belgen begint op 31 mei. De Bruyne en co. spelen op 12 juni hun eerste wedstrijd op het EK tegen Rusland in Sint-Petersburg. Daarna treffen ze in groep B Denemarken (17 juni in Kopenhagen) en Finland (21 juni in Sint-Petersburg).