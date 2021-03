Bayern München legt goudhaantje Jamal Musiala vast tot 2026

Jamal Musiala brak dit seizoen door in het eerste elftal en maakte al meermaals indruk, onder meer in de Champions League tegen Lazio. Nu hij sinds vorige week 18 jaar is, kon hij bij Bayern ook eindelijk zijn eerste profcontract ondertekenen.

"Ik ben heel gelukkig", vertelt Musiala op de website van de club. "Ik voel me hier heel goed. Ik kan hier elke dag leren op training van de beste spelers van de wereld."

"Bayern gelooft in mij en heeft me al vroeg kansen gegeven. Ik wil de club op het veld bedanken voor het vertrouwen door goed te presteren. Het is mijn doel om een belangrijke speler te worden voor Bayern en om hier veel prijzen te pakken."