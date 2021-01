E3 Harelbeke wordt georganiseerd zonder publiek en VIP's: "We kunnen niet blijven wachten"

"Daarom is het raadzaam om nu al de knoop door te hakken en dus het besluit te nemen om zonder toeschouwers te organiseren. Dat is een unicum in ons bestaan."

"Dat zal wel gebeuren zonder publiek of zonder VIP's. We nemen geen risico's. De coronacijfers maken nog steeds een jojo-effect."

"Er komt wel een podium en ploegvoorstelling met een ceremonie na de koers. Alles zal coronaproof gebeuren. We willen er op 26 maart toch nog iets speciaals van maken, eigen aan het huis, maar daarover wil ik nu nog niet veel kwijt", vervolgt Coussens.

"Onze sponsors zijn ons, ook in deze omstandigheden, enorm genegen. Iedereen trekt aan dezelfde koord. Het is duidelijk dat het mekka van het wielrennen hier in Vlaanderen ligt. De banner van onze koers laten we los op 22 februari. Ook dat zal iets speciaals worden."