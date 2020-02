Xandro Meurisse schrijft de Ronde van Murcia op zijn naam

De Ronde van Murcia is een wielertweedaagse in en om Murcia. Xandro Meurisse mocht zich vrijdag na de eerste etappe in de gele leiderstrui hijsen en die gaf hij zaterdag niet meer uit handen. In de bijna 180 km lange rit met aankomst in Murcia had Meurisse genoeg aan de 4e stek om de eindzege op zak te steken.

De dagzege in Murcia was vandaag voor de Spanjaard Luis Leon Sanchez, die in zijn eentje over de aankomstlijn bolde. Omar Fraile, landgenoot en ploegmaat van Sanchez bij Astana, won een handvol seconden later het spurtje om de tweede plaats. Xandro Meurisse finishte in het wiel van Josef Cerny als 4e en dat volstond voor de eindzege.