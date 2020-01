Dion Cools trekt na 5 jaar Club de deur in Brugge dicht en gaat naar Midtjylland

Dion Cools ruilt de leider in de Belgische competitie in voor de leider in de Deense competitie: Midtjylland.

Cools speelde 106 matchen in het shirt van Club. Hij scoorde daarin 8 keer en leverde 10 assists. Met blauw-zwart speelde hij ook twee keer kampioen: in 2016 en in 2018.

Dit seizoen kwam Cools onder Philippe Clement nog amper in actie: hij mocht slechts 3 keer opdraven.

In Denemarken is er momenteel winterstop. De matchen worden op 14 februari hervat.