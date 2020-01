Play-off I-koorts neemt toe bij KV Mechelen: "Uiteraard dromen we ervan"

"Er staan wel ploegen onder ons die absoluut Play-off I moeten halen. Niemand had verwacht dat we zouden meedoen voor de top 6, dus we zouden niet ontgoocheld mogen zijn als het niet lukt. Maar als we tot het einde blijven meedoen en er alsnog naast vallen, zou het natuurlijk wel een ontgoocheling zijn. Dat is logisch voor een topsporter."

"2019 was een topjaar, een jaar dat we moeilijk zullen kunnen evenaren", zegt aanvoerder Rob Schoofs. Maar misschien lukt dat wel als Play-off I gehaald wordt? "We staan nu 6e, dus het zou dom zijn om dan te zeggen dat we daar niet van dromen."

Vrancken: "Alles wat we nu nog meepikken, is bonus"

Terwijl Rob Schoofs al droomt van Play-off I is zijn trainer iets nuchterder. "Je mag niet te fel meegaan in al die hosanna's", zegt Wouter Vrancken. "In 1B kwam er ook veel op ons af, maar we zijn toch met onze voeten op de grond gebleven. Je mag nooit vergeten waar je vandaan komt of je kunt niet meer hetzelfde opbrengen om te winnen."

"De eerste 3 matchen na de winterstop worden bepalend met het oog op Play-off I. We treffen Standard, Charleroi en Gent; in die 3 matchen moeten we 4 punten halen om te kunnen blijven meedoen. Later is er ook nog Anderlecht en Genk. Stevige kost dus."

"We maken sowieso al onze ambitie waar die we bij de start van het seizoen hadden. Alles wat we nu nog meepikken, is bonus. Geen stress bij ons, wel bij de andere ploegen."