Ajax na CL-exit: "Naar de Europa League? Ja, wrijf het maar in!"

De Ajacieden hadden moeite om het zich kort na de match al te realiseren: geen nieuw sprookje in de Champions League dit seizoen. "Dit doet heel veel pijn", zegt Dusan Tadic, vechtend tegen de tranen.

"We hebben 10 punten gehaald, maar zijn toch uitgeschakeld. Dat we toch nog de Europa League hebben? Nee, we zijn zeer teleurgesteld, want we willen gewoon in die Champions League spelen."

Tadic geeft toe dat Ajax zich te veel liet meesleuren door het negatieve spel van Valencia. "Na de 70e minuut hebben we niet meer gevoetbald. We hadden wel een paar momenten om hen pijn te doen, maar we hebben de kansen niet kunnen benutten."

Volgens ploegmaat Daley Blind "had Ajax ook niet veel geluk". "Zij kwamen er eigenlijk niet aan te pas. We speelden een redelijke match en probeerden te domineren. Maar het viel net niet goed."