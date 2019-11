“Jonge wolf Hannes Wolf maakte een vlotte, ontspannen en solide indruk”

Een jonge Duitse trainer van 38 jaar moet landskampioen Racing Genk uit het moeras halen. Genk maakte op de persconferentie duidelijk dat het erg trots is dat het zo’n "topper" kon binnenhalen. Onze analist Stef Wijnants zat op de eerste rij en formuleert zijn eerste bevindingen over Hannes Wolf.

"Geen communicatieprobleem meer"

Wolf werd bij zijn intrede goed afgeschermd door de perschef en leden van het management en het bestuur. De jonge Duitser zou op alle vragen antwoorden maar individuele interviews waren niet toegestaan. Niet onlogisch, Wolf moet club en spelers nog beter leren kennen en dus kan hij maar best niet geconfronteerd worden met een vraag waarop hij geen antwoord weet of kan weten. Van meet af aan voelde je dat Wolf met veel "goesting" bij de Belgische landskampioen aan de slag gaat. In erg goed Engels beantwoordde hij met sprekend gemak de vragen van de aanwezige pers. Een communicatieprobleem zoals bij Felice Mazzu zal Wolf zeker niet overkomen. Je hebt zelfs het gevoel dat hij ook snel het Nederlands zou kunnen oppikken als hij vindt dat hij daarmee spelers beter zou kunnen raken. Bij besprekingen en individuele benaderingen zullen de twijfelende spelers voldoende taalhouvast hebben, zoveel is duidelijk.

De Franstalige Felice Mazzu kon zijn boodschap niet altijd goed kwijt.

"Geen laptoptrainer"

Een jonge dertiger die bij traditieclubs als VFB Stuttgart en Hamburg SV heeft gewerkt, weet wat de omgang met de pers inhoudt. Op geen enkel moment kon je hem betrappen op zenuwachtigheid of onzekerheid. Wolf weet wat hij denkt te kunnen bereiken en gaf dat aan op een ontspannen, soms schalkse wijze. Geen arrogantie, geen betweterigheid, maar vriendelijk en in klare taal. Zijn looks heeft hij ook al niet tegen. Hij zou zomaar een ideale schoonzoon kunnen zijn, maar dan wel één met haar op zijn tanden. Enkel bij de vraag op hij bij de generatie Duitse laptoptrainers behoort, was hij kort van stof. In eigen land heeft hij die vraag al tot vervelens toe moeten beantwoorden. De Belgische voetbalfans weten nu ook dat hij inderdaad zijn laptop openklapt om matchen te bekijken, beelden te analyseren en data te raadplegen. Maar het klonk oprecht uit zijn mond dat het contact met de spelers en de andere clubleden veel belangrijker was. Overigens is er niets verkeerds aan om alle moderne tools te gebruiken om spelers te analyseren. Hen beter maken, dat is het doel, met of zonder laptop.

"Geen succes zonder resultaten"

Dat Wolf met jonge spelers kan werken is een open deur intrappen. Bij Dortmund leidde hij jeugdploegen naar successen en met Stuttgart werd hij met jonge talenten kampioen in de tweede klasse. Bij een club die landskampioen is en Champions League speelt is dat uiteraard andere koek, maar zijn betoog hierover bij de Genkse bazen had indruk gemaakt. Talentvolle jongeren of niet, de wet van het voetbal is keihard: winnen is de boodschap. Over de lange termijn wenste hij zich verstandig genoeg niet uit te spreken. Zaterdag tegen Moeskroen is test nummer één. Tussen de regels kon je begrijpen dat Wolf zijn (jeugd)filosofie aan resultaten moet en zal koppelen. Opleiden alleen volstaat niet meer bij KRC Genk, zo hoog ligt de druk nu wel. Die uitdaging lijkt hij met plezier en vastberadenheid aan te gaan.

"Geen vaste tactiek"

Felice Mazzu kende bij Charleroi succes als "reactiecoach". Dat zweerde hij bij zijn start bij Genk af, maar hij schoot zich hiermee zelf in de voet. Mazzu zocht een succesvolle speelstijl, maar vond die niet. Het werd mede zijn zwanenzang. Wolf liet tactisch niet in zijn kaarten kijken. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 of andere varianten, we zullen het pas vanaf zaterdag in Moeskroen voor het eerst zien. De volgende dagen traint hij alvast achter gesloten deuren. Genk zal wellicht een stuk van de Limburgse openheid en gemoedelijkheid moeten inboeten, maar toeval bestaat zelden of nooit bij Duitse ploegen en dus ook niet bij een Duitse studax als Wolf. Trainingen zullen werkdagen zijn, arbeidsethos geen loos begrip. Uiteraard wil hij offensief voetbal spelen, het tegendeel zou maar gek zijn bij een club die op en naast het veld dominant wil zijn. Toch voel je dat hij elke speler een specifieke taak zal meegeven en dat hij in eerste instantie de aanvalspatronen binnen een duidelijk kader wil zien. Toen hij opwierp dat zijn stijl past bij het DNA van de club, glommen achteraan de zaal de bestuurders van trots.

Algemeen directeur Erik Gerits en technisch directeur Dimitri De Condé.

"Geen contract van lange duur"

De vele trainerswissels in de geschiedenis van Racing Genk zorgen ervoor dat ze omzichtig opspringen met de duur van het contract. Wolf liet de vraag aan Dimitri De Condé over. "Onbepaalde duur zoals bij vorige trainers", meldde de technisch directeur. Genk wil zich zijn eigen historisch trainerskerkhof indachtig niet vastrijden in een mogelijke zware financiële afwikkeling. Maar Wolf is niet gekomen om te falen en ook niet om hier de pionnen op orde te zetten en dan snel terug te keren naar zijn Bundesliga. Zonder in detail te treden liet hij verstaan dat de Jupiler Pro League geen al te grote geheimen voor hem had. Of hij de komende weken nog extra assistenten naast zich krijgt, was niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook, Genk deed zijn uiterste best om te verklaren dat Wolf zeker geen derde of vierde keuze was. En eigenlijk heeft dat vanaf nu ook geen belang meer. Hannes Wolf begint zelfbewust aan een avontuur en zijn eerste werkdag geeft de landskampioen hoop op betere tijden…

Stef Wijnants