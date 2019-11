Hannes Wolf: "Racing Genk past bij mijn persoonlijkheid"

De 38-jarige Hannes Wolf was duidelijk op zijn gemak bij zijn eerste kennismaking met de Belgische pers. De Duitser sprak de journalisten in het Engels toe, met hier en daar een vleugje humor. Wolf is zichtbaar tevreden met zijn nieuwe job in Genk. "Ik was niet verrast toen Racing Genk me contacteerde, wel blij", vertelde hij.

"Ik kende Genk natuurlijk wel. Ik heb me ook wat geïnformeerd bij enkele kenners en ik heb wat wedstrijden en spelers bekeken. In de eerste gesprekken die ik met de club had, voelde het als een grote kans om naar hier te komen. De filosofie van de club past bij mijn verleden en mijn persoonlijkheid."

"Mijn eerste indruk hier is heel positief. We moeten ervoor zorgen om dat goeie gevoel van een nieuwe start vast te houden. Ik besef dat ik voor een uitdaging sta, maar ik ben klaar om heel hard te werken. Ik geloof dat we hier samen succesvol kunnen zijn."

"Of het feit dat Genk de Champions League speelt mijn keuze beïnvloed heeft? Iedereen droomt van de Champions League. Het is heel aantrekkelijk om die wedstrijden te kunnen spelen, maar het was niet doorslaggevend in mijn beslissing."