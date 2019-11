Speelt hij of speelt hij niet? "Carcela is een speler van "Je m'en fou""

Standard speelt vanavond op Sclessin zijn vierde wedstrijd in de Europa League tegen Frankfurt. De Luikenaars moeten winnen om nog een kans te maken op overwinteren. Aan de boorden van de Maas vraagt iedereen zich luidop af of Mehdi Carcela aan de aftrap komt. Standard-kenner Wilfried Van Moer ziet de Marokkaan alvast starten.

Een extra wapen in de aanval

"Speelt hij of speelt hij niet? Dat is momenteel de grote vraag in Standard." Met deze woorden begint Wilfried Van Moer zijn betoog. "Aangezien Standard moet winnen, denk ik wel dat Carcela zal spelen. Met hem erbij heb je toch een extra wapen in de aanval." In de heenwedstrijd was Carcela nog aanvoerder van de Rouches, maar sindsdien is het bergaf gegaan met de Marokkaan. "Hij is een speciale jongen, niet zoals de anderen. Hij is een hele goeie voetballer, die technisch veel bijbrengt aan de ploeg. Maar je ziet al vanaf dat hij het veld betreedt of hij goesting heeft of niet. Dat zit in zijn karakter en misschien heeft Preud’homme daar weinig vat op." Volgens Van Moer wordt de match tegen Frankfurt trouwens een zware dobber. "Elke wedstrijd is anders, maar als je ziet dat Frankfurt dit weekend Bayern klopt met 5-1, dan weet je dat dit een zware tegenstander is. Zeker Duitse ploegen zijn fysiek en tactisch enorm sterk."

Carcela viert een doelpunt

Carcela is niet meer "incontournable"

"Ik veronderstel dat die dagen voorbij zijn", zucht Van Moer. "Het is niet gemakkelijk om één speler te bevoordelen tegenover de anderen, want dan zullen de andere spelers reageren." Volgens de Standard-kenner ligt het systeem van Preud’homme Carcela misschien niet 100%. "Iedereen moet aanvallen en iedereen moet verdedigen. En vooral aan dat laatste heeft hij wel een broertje dood, hoewel het al veel verbeterd is." "Onder Preud’homme is Carcela verplicht om mee te verdedigen, zeker tegen een goeie ploeg zoals Frankfurt. Als ploeg moet je verdedigen en aanvallen en als één speler dat niet doet, komen er vodden van." "Iedereen is nu gelijk voor Preud’homme en ze moeten lopen en spelen op zijn manier. Doe je dat niet, dan kan je op de bank vliegen en invallen in het laatste kwartier. Dat is op zich spijtig want Carcela kan Standard heel veel bijbrengen met zijn snelheid en zijn techniek."

Michel Preud'homme en Mehdi Carcela

Nog altijd "chouchou" van het publiek

Van Moer heeft niet de indruk dat Carcela door zijn statuut van bankzitter in een negatieve spiraal zal terechtkomen. "Hij is een speler van “Je m’en fou”, hij trekt er zich weinig van aan. Voetbal is voor hem wat bijzaak geworden. Hij verdient er de kost mee maar voor de rest ligt hij er niet van wakker, denk ik." "Maar bij de supporters is hij nog altijd graag gezien, geloof me vrij", gaat Van Moer verder. "Ik heb altijd de indruk dat, als hij op de bank zit, de mensen denken: “Komaan, laat hem invallen”. Zeker in het begin van de tweede helft."

Hij is een speler van: “je m’en fou”. Hij trekt er zich weinig van aan. Voetbal is voor hem wat bijzaak. Wilfried Van Moer

"Vaak zie je hem in het laatste kwartier denken wat hij daar nog komt doen. Maar ja, zo zit hij nu eenmaal in elkaar en Preud’homme kan hem blijkbaar niet veranderen. Hij zal er wel Latijn genoeg insteken (lacht). Maar als voetbal voor een speler maar een bijzaak is, dan wordt het een moeilijk verhaal. Zeker in het hedendaagse voetbal waar professionaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen."