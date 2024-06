Pittige finale in Bologna nodigt UAE uit voor tweede veldslag in Touropeningsweekend

Stevig lokaal rondje in Bologna

Minder hoogtemeters dan op dag één, maar wel met een zwaarder slot. In Bologna krijgen de renners in de finale twee keer de San Luca voorgeschoteld op het lokale rondje. Die kennen we uit de Ronde van Emilia, de mooie Italiaanse najaarsklassieker.



Primoz Roglic won drie van de vijf laatste edities van die eendagskoers, voor hem kent de San Luca dus zeker geen geheimen. Probeert de Sloveen al iets op de onregelmatige kuitenbijter met stukken van 12% en meer? Of houden de mannen van het klassement zich toch koest?