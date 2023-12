Net geen nieuwe knock-out! OH Leuven kruipt bij Knokke door het kleinste gaatje na strafschoppen

Doelpunten:

Knokke - OHL in een notendop:

Dromen van een nieuwe stunt

OHL ontsnapt aan blamage

Ewoud Pletinckx: "Het was met de hakken over de sloot vandaag"

Nils Pierre (Knokke): "We begonnen heel goed aan de wedstrijd en konden meteen op voorsprong komen, maar we laten die kansjes liggen. Uiteindelijk komen we wel verdiend terug en belanden we met strafschoppen in een loterij. Dan kan alles gebeuren. Het is jammer want we wilden geschiedenis schrijven, maar we mogen ook wel trots zijn."

Ewoud Pletinckx (OHL): "Het was met de hakken over de sloot vandaag. Dat we het uiteindelijk naar ons toe konden trekken, is een grote opluchting. We hadden moeite met het kunstgras, maar we toonden ook niet genoeg. Het moeilijkste was nochtans gebeurd, want we kwamen op voorsprong. Daarna gaven we te veel ruimte en hoekschoppen weg. En er slopen ook weer te veel technische foutjes in ons spel, we moeten eens 90 minuten lang kwaliteit kunnen brengen."