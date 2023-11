Genk laat zich niet verrassen en bekert voort na eenvoudige 0-4-overwinning tegen Visé

Wouter Vrancken: "Ik ben zeker tevreden. We hebben het onszelf makkelijker gemaakt dankzij onze ingesteldheid en onze start van de wedstrijd. In de eerste helft was ons spel soms nog te onzuiver, omdat Visé heel laag stond. In de tweede helft hebben we het beter gedaan en het verschil gemaakt. Nu moeten we de lijn van de laatste weken doortrekken naar zaterdag (tegen Antwerp). Het zal niet makkelijk zijn, maar we zullen alles geven om de punten mee te pakken. Het kunstgrasveld? We hadden er ons op voorbereid, maar je ziet toch dat de intensiteit minder is. Het lijkt soms op een andere sport. De spreekkoren van de supporters? De scheidsrechter heeft een bepaald protocol om met dergelijke zaken om te gaan. Het had niets met het wedstrijdverloop te maken.