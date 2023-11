Union voorkomt onnodige bekerproblemen na dolle twee minuten tegen Meux

Union is jaren zelf de underdog geweest en maakte zich tegen tweedenationaler Meux - in tegenstelling tot anderen in de Croky Cup - dan ook niet schuldig aan onderschatting.

Op één verrassende minuut na, dan toch.



Blessin bracht dan wel een experimentele ploeg tussen de lijnen, toch waren het net de basisdebutanten Elton Kabangu en Henok Teklab die de beginfase bombardeerden met constante aanvalsgolven op de linkerflank.



Meux bibberde en beefde langs de lijn op links, maar pas in de 36e minuut brak het ook effectief. Op hoekschop verzilverde de 20-jarige Fedde Leysen het overwicht met een doelpunt.



Een klap die de bezoekers niet meer te boven leken te komen. Union controleerde vanaf dat moment de wedstrijd.



Maar als een donderslag bij heldere hemel ontplofte het uitverkochte uitvak in het Dudenpark plots toch. Union had blijkbaar ook zichzelf in slaap gewiegd en incasseerde op een counter alsnog de gelijkmaker in de 83e minuut via Smal, de gevaarlijkste man bij Mieux.

Paniek bij Blessin en de zijnen? Neen, daar doet Union nu eenmaal niet aan mee. Integendeel. De eerstvolgende aanval was meteen weer prijs voor de thuisploeg. Puertas schotelde Rasmussen - met een listig balletje - de 2-1-eindstand voor.

Niks gebeurd, zeker?