Anderlecht wringt zich dankzij Benito Raman op moeilijk veld voorbij La Louvière

Tot Raman dan de ban brak, na een goede actie van Patris. Balletje afpakken, opstomen, afgeven en terugkrijgen. Dat hij de bal in het pak dan wel verloor, vond Benito Raman niet erg. Buitenkantje van de rechtervoet was de oplossing, Vanhamel kon alleen maar kijken.

Een gebrek aan speelminuten vertaalde zich op het veld wel naar weinig spelplezier en dadendrang. La Louvière zakte in, de nieuwe jongens bij Anderlecht hadden moeite.

Voor de Anderlechtse fans was het duidelijk: winnen als enige optie. Dat was het in andere tijdperken ook, maar in 2023 is Anderlecht niet die superpower die het ooit was. Tifo, pyro en héél veel volk. Typfoutje in de tifo (CrAkyCup) mag dan al eens gebeuren.

Gevaarlijker La Louvière

Tifo, pyro en al dat volk - of was het toch gewoon de reputatie van de bezoekers - het had alleszins effect op de jongens van de thuisploeg. Na veertig minuten schroomvol voetbal, kwam La Louvière uit haar schulp.

Probleem: de kwaliteit. Eerste Nationale blijft Eerste Nationale. Eén save kwam op de teller van Dupé. Het viel ook niet mee voor de thuisploeg, dat meende claim te hebben op een penalty. Arnstad probeerde een verloren bal te recupereren, Soumaré ging graag liggen, maar de elfmeter kwam er niet.

Aan de overkant bracht Riemer zijn grote jongens: Dolberg, Hazard en Sardella moesten de laatste zorgen wegnemen. Anderlecht werd op slag beter, maar doelpunten zaten er niet in. Arnstad kwam er nog het dichtste bij, maar zag zijn schot gekeerd. Degreef leek ook recht te hebben op een penalty, maar Simonini had vandaag geen zin in elfmeters.

Oude bekende Vancamp (ex-Anderlecht) ging voor La Louvière nog maar zijn kans van net buiten de middencirkel, maar vond alleen het dak van het doel.

Anderlecht kwam, duwde de tegenstand aan de kant en ging onverminderd verder. Zakelijk, logisch. Je mag er veel woorden aan besteden, maar op het slechte veld heeft Anderlecht er wel voor moeten knokken. De bekerwinnaar van 2003 ligt er uit, maar als we de technisch directeur mogen geloven, zien we ze wel snel weer in eerste. Tot dan!