OH Leuven gunt amateurclub Elene-Grotenberge geen schijn van een kans

Mathieu Maertens nam de derde van vijf Leuvens goals voor zijn rekening. Hij zag hoe zijn team probleemloos doorstootte. "Vandaag konden we alleen van onszelf verliezen. We hebben onze doelstelling gehaald, het belangrijkste is dat we in de volgende ronde zitten."

"Ik had nog niet gescoord dit seizoen en heb een nogal moeilijke start gehad. Een aantal nieuwe jongens hebben vandaag hun kans gekregen om zich te tonen. Ook voor jongens die minder spelen was het een kans om matchritme op te doen."

"Voor mij maakt het niet uit wie we in de volgende ronde treffen. We hebben nu wat vertrouwen getankt. Het is belangrijk om nu met een goede spirit aan de competitiewedstrijd tegen Westerlo te beginnen. We weten allemaal dat dat een belangrijke wedstrijd is."