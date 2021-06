Liveblog Rode Duivels: "Gerechtvaardigd om te zeggen dat Witsel klaar lijkt"

16:42 16 uur 42. Ruben Van Gucht praat met Roberto Martinez. Ruben Van Gucht praat met Roberto Martinez

Training op 2 snelheden. Vandaag is er geen training open voor de pers. Er wordt in 2 groepen gewerkt. De spelers die gisteren in actie kwamen, werken indoor. De andere spelers (11+3 doelmannen) trainen buiten.

De Bruyne komt aan in Tubeke

"Witsel lijkt klaar, zij het voor Finland". Gisteravond verkondigde Martinez dat Witsel zeker bij de 26 zal zijn. Dat bevestigde hij vandaag: "Ik denk dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat hij klaar lijkt voor de 3 matchen. Ik zeg niet dat hij zal spelen in de eerste 2 matchen, maar tegen Finland hebben we nog tijd om ervoor te zorgen dat hij 100 procent is. Daarom zal hij deel uitmaken van de groep."

"Geen slecht nieuws voor Sambi Lokonga". Als Witsel de 26 haalt, is dat slecht nieuws voor Sambi Lokonga, zijn reserve, die nu meetraint. Maar daar wil Martinez niet van horen: "De ervaring die hij nu opdoet, zal hem mee de speler maken die hij kan worden." "Het potentieel van Lokonga voor de toekomst van het Belgische voetbal is van het niveau van Axel Witsel. Dat zijn grote woorden, maar dat is zijn potentieel. Hij krijgt nu de kans op vakantie en kan volgend seizoen sterker terugkeren, ook bij de Duivels.

"Het potentieel van Lokonga voor de toekomst van het Belgische voetbal is van het niveau van Axel Witsel. Dat zijn grote woorden, maar dat is zijn potentieel. Hij krijgt nu de kans op vakantie en kan volgend seizoen sterker terugkeren, ook bij de Duivels.

De persconferentie is afgelopen. De dagelijkse briefing van Martinez zit erop.

Masker of niet voor Kevin? Martinez liet eerder verstaan dat de operatie van KDB ervoor zorgt dat er mogelijk geen masker nodig is. "Maar dat is een medische beslissing", zegt Martinez vandaag. "Als het nodig is, zal het er zijn."

Waar ik Romelu Lukaku plaats in het lijstje topspitsen? Da's een dubbele vraag voor mij. Voor mij is hij natuurlijk de beste! De voorbije 10 maanden zag ik ook een andere Lukaku. Roberto Martinez.

Morgen bbq. Op deze dag, daags na Kroatië, is er een individuele aanpak: voor spelers die gespeeld hebben en die niet gespeeld hebben. Een speciale teambuilding is er niet, omdat het samenzijn van het team altijd verbindend werkt, looft Martinez zijn groep. "Op menselijk vlak is dit een schitterende groep." Morgen is er alvast een barbecue, buiten in het zonnetje.

Een speciale teambuilding is er niet, omdat het samenzijn van het team altijd verbindend werkt, looft Martinez zijn groep. "Op menselijk vlak is dit een schitterende groep."

Morgen is er alvast een barbecue, buiten in het zonnetje.

2 zorgenkinderen: Boyata en Trossard. Ook het wederoptreden van Eden Hazard gisteren en de komst van Kevin De Bruyne vandaag maakt de coach extra blij. Martinez heeft wel nog 2 zorgen: Trossard en Boyata, die zijn momenteel niet fit. "Ik denk niet dat het heel erg is. Ze voelen iets niet zozeer bij een training, maar eerder 's ochtends bij het opstaan. Dat wijst meestal op een ontsteking. Ze gaan in de late namiddag alvast onder de scanner."

"Ik denk niet dat het heel erg is. Ze voelen iets niet zozeer bij een training, maar eerder 's ochtends bij het opstaan. Dat wijst meestal op een ontsteking. Ze gaan in de late namiddag alvast onder de scanner."

Mijn glimlach vandaag? Die is er vooral door de manier waarop we gisteren wonnen. Roberto Martinez.

Roberto Martinez: "Busquets is boodschap voor maatschappij". De Spaanse coach kreeg een vraag over de positieve coronatest van Spanje-aanvoerder Sergio Busquets. Martinez is beducht: "Alle protocollen houden het virus niet tegen. Dit is het bewijs. Dit is een boodschap voor de hele maatschappij. Het virus is nog niet weg, we moeten voorzichtig zijn en blijven."

Jeremy Doku staat nu al verder dan gezien zijn leeftijd verwacht mag worden. Hij kan zowel links als rechts spelen en is klaar voor elke opdracht bij de nationale ploeg. Roberto Martinez.

Kevin zal nu enkele dagen in de handen zijn van de medische staf, zij zullen me groen licht geven. Momenteel zit hij niet in mijn hoofd voor de 1e match, maar dat kan misschien nog veranderen. Roberto Martinez.

Ik weet nog niet wanneer Eden Hazard klaar zal zijn. Het belangrijkste is dat hij medisch fit is. Maar wanneer ik hem breng zal afhangen van de kwaliteit die hij brengt. Meer dan het aantal minuten. Roberto Martinez.

Martinez: "Hazard moest op het veld staan". Eden Hazard kreeg maar 9 minuten gisteren. "Dat was het belangrijkste. Hij moest het veld voelen, het maakte niet uit hoeveel minuten."

De aankomst van Kevin De Bruyne is het hoogtepunt van de dag. Het gaat heel goed met hem. Hij herstelt goed. Roberto Martinez.