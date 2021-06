Martinez over "die andere" Lukaku en "de minuten van" Eden Hazard

Elke dag leer je bij, is de filosofie van Martinez. Ook de oefenzege tegen Kroatië leverde de Spanjaard nieuwe informatie op. "Je werkt al 5 jaar samen, maar toch ontdek je nog nieuwe dingen." "Kroatië was een goeie stap in onze voorbereiding qua competitiviteit. Iedereen had dat mentaal nodig: een match waarin je bij momenten afziet, maar ook de bal hebt en kansen creëert." "Sinds Griekenland zijn we echt een team geworden, daarvoor lag de focus meer op weer samenkomen. Voor Griekenland ging het meer om elk individu, sinds Griekenland zijn we een groep van individuen die samenwerken, met de nodige concentratie en focus."

"De voorbije 10 maanden een andere Lukaku"

Romelu Lukaku trok België gisteren met de enige goal van de match over de streep, de spits van Inter bekroonde zo zijn uitstekende match. "Ik vond dat hij 90 minuten nodig had, zeker gezien de manier waarop hij het seizoen beëindigde. Na een titel raakt je lichaam vaak relaxed, dat moest doorbroken worden." Martinez wilde Lukaku, die gisteren een 60e interlandgoal maakte, niet afzetten tegenover andere topspitsen. "Dat is een dubbele vraag. Ik ken Romelu al heel lang. Toen hij 19 was, brak ik al het transferrecord van een Premier League-club met hem (bij Everton, red)." "Natuurlijk is hij voor mij de beste. Maar ook als je het objectief bekijkt, kun je niet aan zijn cijfers voorbij. Hij is de jongste speler die 60 keer scoort voor zijn land. Zijn scoringscapaciteiten trekt niemand in twijfel." "Voor mij is Romelu Lukaku de voorbije 10 maanden wel een andere speler geworden qua maturiteit, leiderschap, weten wat het spel nodig heeft. En dan is er ook zijn flexibiliteit: hij kan breed spelen, centraal, diep, met 2, hij kan enorm gevarieerd dreigen. Ik ben blij dat hij in ons team zit."

"Hazard moest op het veld staan, maakte niet uit hoeveel minuten"

Lukaku speelde 90 minuten, Eden Hazard 9. "Het maakt mij niet uit hoeveel minuten, maar Hazard moest gisteren op het veld staan. Hij moest het veld weer voelen", klonk het gedecideerd. "Ik weet niet wanneer Eden klaar zal zijn voor 90 minuten. Het belangrijkste is dat hij medisch fit is, dat is een grote bonus. Maar wanneer ik hem breng, zal het de kwaliteit zijn die bepalend is, meer dan het aantal minuten. Het is belangrijk dat we Eden op het veld zien met een glimlach." “Sowieso zal Eden een grote rol hebben, als hij op het veld staat. Dat betekent niet dat hij 90 minuten moet spelen. Dat weten we allemaal: 90 minuten zal meteen veel zijn." "Voor het eerst zitten we evenwel in een toernooi met 5 vervangingen. Dat maakt de zaken heel anders. Je kan een goed plan opstellen met spelers die aan de match beginnen, die een match beëindigen. Dat is heel andere voorbereiding.”

"Witsel erbij is geen slecht nieuws voor Sambi Lokonga"

Tot slot had Martinez het over een speler die gisteren niet in actie kwam, maar die zijn race tegen de klok lijkt te winnen. Gisterenavond kondigde de bondscoach Witsel aan bij de 26. Daar gaf hij vandaag meer uitleg bij. “Ik denk dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat hij klaar lijkt voor de groepsfase. Ik zeg niet dat hij zal spelen in de eerste 2 matchen, maar tegen Finland hebben we nog tijd om ervoor te zorgen dat hij 100 procent is. Daarom zal hij deel uitmaken van de groep." Dat betekent slecht nieuws voor Sambi Lokonga, zijn reserve, die nu meetraint. Maar daar wil Martinez niet van horen: “De ervaring die hij nu opdoet, zal hem mee de speler maken die hij kan worden. "Het potentieel van Lokonga voor de toekomst van het Belgische voetbal is van het niveau van Axel Witsel. Dat zijn grote woorden, maar dat is zijn potentieel." "Hij krijgt nu de kans op vakantie en kan volgend seizoen sterker terugkeren, ook bij de Duivels." Witsel doet er ondertussen al 5 maanden alles aan om na zijn gescheurde achillespees alsnog het EK te halen: "Hij doet 3 sessies per dag. Hij is medisch fit, maar moet matchfitheid terugwinnen. Daarvoor doet hij extra conditietraining, ook buitenshuis."

Witsel en Sambi Lokonga naast elkaar.