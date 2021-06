Kevin De Bruyne maakt EK-selectie compleet: "Hij zit nu niet in mijn hoofd voor 1e match"

"De aankomst van Kevin De Bruyne is het hoogtepunt van de dag", glimlachte bondscoach Roberto Martinez vanmiddag tijdens zijn persbabbel.

"Het gaat heel goed met hem. Hij herstelt goed. Hij zal nu enkele dagen in de handen zijn van de medische staf, zij zullen me groen licht geven."

Weet Martinez al iets over de speelkansen van zijn sterkhouder? "Momenteel zit hij niet in mijn hoofd voor de 1e match, maar dat kan misschien nog veranderen."

Over een eventueel masker dat De Bruyne zal moeten dragen is nog geen duidelijkheid. "Dat is een medische beslissing. Als het nodig is, zal het er zijn."