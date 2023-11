Laurens Sweeck laat zich ringeloren in de sprint, Pim Ronhaar triomfeert in de blubber van Dublin

"In het begin dacht ik dat Thibau gemakkelijk zou winnen, het tempo lag zo hoog", reageerde winnaar Pim Ronhaar. "Maar na veertig minuten voelde ik me super. Ik had zoveel kracht bij mijn aanval."

"Ik had wel wat moeite met de zandbak, maar deed het in de laatste ronde wél goed. Alleen wist ik dat Laurens daar ook heel snel door ging. In de aanloop naar de sprint heb ik dan afgewacht, maar ik voelde dat er veel snee zat op mijn aanzet. Toen ik achterom keek, zag ik Sweeck nergens meer. Geweldig om zo te kunnen winnen."

Laurens Sweeck baalde achteraf na zijn materiaalpech en mislukte sprint. "Ik had al een snelle voorlaatste en laatste ronde moeten rijden door die lekke band. Ik wou wat bluffen tegen Ronhaar, maar mijn benen liepen gewoon vol in de sprint. De pech mag wel eens gaan ophouden, met lekke banden kan je niet winnen."

"Ik denk dat derde het hoogst haalbare was vandaag", was Eli Iserbyt eerlijk. "Pim was beter in de zware modderstukken. Ik probeerde zo lang mogelijk bij hem te blijven, maar ik liep wat leeg in de laatste anderhalve ronde."