Lucinda Brand dubbelt overtuigend in Dublin en boekt eerste zege van het seizoen

Zet Alvarado zegereeks verder?

Na haar zege in Kortrijk kiest Fem van Empel voor een dagje rust. De wereldkampioene is er daardoor niet bij in Dublin - een beslissing die haar entourage heel wat logistiek gedoe bespaart (zie artikel hieronder).



Ceylin del Carmen Alvarado zal wellicht niet balen over het forfait van haar landgenote. Alvarado was de voorbije weken in afwezigheid van de wereldkampioene (veruit) de beste van het pak en kan in Dublin haar derde opeenvolgende WB-manche pakken.