Interim-bondscoach Angelo De Clercq verwacht "vliegmeeting" na verkenning van EK-parcours

Angelo De Clercq na verkenning: "Supersnel parcours"

"Het wordt een vliegmeeting." Interim-bondscoach Angelo De Clercq had een duidelijke visie na de verkenning van het parcours in Pontevedra. "Op het einde van de omloop zitten er wel enkele technische passages, maar op zich is het een supersnel parcours. Een soort wegkoers."



Als favoriet schuift De Clercq de Nederlander Lars van der Haar naar voor. "Hij imponeerde vrijdag op de Koppenberg en kan op dit parcours ook zijn gading vinden. Bij ons is Laurens Sweeck, die de Koppenberg niet reed, een van de favorieten. Maar ook Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt kunnen goud pakken. Het kan alle kanten uit. Zaterdagavond gaan we de tactiek bespreken en afspraken maken. Die werden in het verleden altijd netjes nageleefd en ik verwacht nu niets anders."