4 op een rij! Arthur van den Boer opnieuw Belgisch kampioen veldrijden bij de jeugd: "Heel speciaal"

Twee weken voor zijn 18e verjaardag heeft Arthur van den Boer zich een nieuwe nationale veldrittitel gegund. De junior won het Belgisch kampioenschap in Zolder nadat hij de een jaar jongere Giel Lejeune overboord had gegooid in de slotronde. "Ik ging op het juiste moment", vertelde Van den Boer.

Een Belgische zegereeks waar maar geen einde aan lijkt te komen. Al had Arthur van den Boer in Heusden-Zolder wel zijn handen vol aan uitdager Giel Lejeune.

Die dwong Van den Boer zelfs even in de achtervolging halfweg cross. Zoals het Zolder typeert keerden ook bij de junioren telkens weer groepjes terug op de lange asfaltstrook. En zo dichtte ook de topfavoriet het gaatje op Lejeune.

Om vanaf dan de touwtjes zelf resoluut in handen te nemen. Zowel in de voorlaatste als de laatste ronde schudde Van den Boer aan de boom in het zware slot, waar dus wel degelijk een verschil gemaakt kan worden.

Op twee minuten van het einde moest Lejeune van de fiets bergop, terwijl Van den Boer voortploegde door de modder, tussen de sneeuwresten. Weg was hij, want in de voornamelijk dalende stroken richting finish kwam Lejeune er niet meer bij.

Vier op een rij voor Arthur van den Boer, die zijn vertrouwde Belgische driekleur dus nog een jaartje mag dragen. Na twee titels na elkaar bij de nieuwelingen zit hij nu ook aan een dubbel bij de junioren.

Het zilver was voor Giel Lejeune, Mats Vanden Eynde mocht als derde mee het podium op.