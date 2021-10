Red Panthers zijn niet opgewassen tegen jeugdig Oranje in Hockey Pro League

Nederland is al jaren het toonaangevende land in het hockey bij de vrouwen. Het is dan ook niet voor niets de regerende Europese, olympische en wereldkampioen.

Maar voor de start van de Hockey Pro League wil Nederland ook wat nieuwe, vooral jonge, speelsters de kans geven zich te bewijzen. Dat opende de deur voor misschien wel een eerste officiële zege ooit voor de Red Panthers tegen Nederland.

Na welgeteld 1 minuut kregen die ambities al een knauw. Nederland werd in het zadel geholpen met een goal van Welten. België kreeg ook een paar kansjes in het eerste kwart, maar deemsterde daarna weg. In het laatste kwart legde Moes de eindstand vast.

Komend weekend spelen de Panthers opnieuw, zowel zaterdag als zondag thuis tegen Duitsland.