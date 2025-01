Belgische mannen cijferen zich zondag weg voor "kopman" Van Aert: "Maar die 3e plek is toch heel belangrijk"

vr 31 januari 2025 20:46

Met z'n achten in steun van het grote speerpunt. De Belgische mannen maakten op het persmoment in Liévin nog eens duidelijk dat Wout van Aert de onbetwiste nummer 1 is op het WK. Maar in het zog van hun kopman willen de andere Belgische toppers wel gewoon strijden voor wat ze waard zijn. "Met die derde podiumplek zou ik héél blij zijn", klonk het meermaals.

Zou er bij de Belgische ploeg iemand zijn die niet durft te dromen van een WK-medaille? Op het persmoment in aanloop naar zondag was de derde plek in elk geval een hot topic. Want plaatsen één en twee lijken voorbehouden voor de twee grootmeesters van de cross: Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En dat beseffen de andere Belgen ook. "De rangorde is duidelijk", liet Thibau Nys verstaan. "We gingen er altijd vanuit dat er nog 2 medailles te verdienen waren", vulde Toon Aerts aan. "Maar nu is Wout erbij en iedereen geeft dat plekje graag af." Ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout sprongen daarna mee op de kar. "Hij staat boven de rest en iedereen weet dat hij de vooruitgeschoven man is om - zeker bij de start - ruimte te krijgen en zijn ding te doen."

Lessen volgen op Youtube

Het achttal naast (of achter?) Van Aert staat dus met de glimlach een plekje op het podium af. Maar dat heeft ook een pijnlijk gevolg voor alle schaduwfavorieten: in het meest waarschijnlijke scenario ligt nog amper één medaille voor het rapen. En dat is er eentje waar iedereen duidelijk op aast. "Al ga ik niet ontkennen dat de ziekte van afgelopen week een beetje in mijn hoofd speelt", opende Nys voorzichtig. "Dat was niet ideaal. Maar we moeten hopen dat de batterijen voldoende zijn opgeladen. Ik hoop dat ik in de buurt kan komen van mijn niveau in Benidorm en op het BK." "Die prestaties zijn nog maar 2 weken geleden en ik heb niet stilgezeten. Het is gewoon jammer dat ik er geen schepje meer bovenop kon doen. Maar als ik richting dat niveau kom, is een podium wel mogelijk." Van goud droomt de Belgische en Europese kampioen niet echt. "Want zonder pech of een heel slechte dag van Mathieu van der Poel is 'best of the rest' het hoogst haalbare. Maar daar zou ik al heel blij mee zijn."

Ik ben echt wel één van de kandidaten voor brons, al zijn er veel die staan te dringen voor die plek. Toon Aerts

Ook Toon Aerts begon al te glunderen bij de gedachte van een medaille. "Het is een parcours dat mij ligt", klonk hij gemotiveerd. "Dat werd mij trouwens al gezegd toen ik meer dan een jaar geleden tekende bij de ploeg." "Bij mij is het daardoor wat beginnen te spelen. Ze zeiden trouwens ook dat het een beetje lijkt op Besançon en daar zette ik een heel goeie prestatie neer." Om nog wat beter klaargestoomd te zijn, keek Aerts zelfs oude filmpjes op Youtube. "En zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat hier heel veel stenen liggen. Het is een nieuw parcours waar we weinig van weten, maar ik wou toch voorbereid zijn." Want hij gelooft vol in zijn kansen op die 3e plek. "Het wordt hoe dan ook een open strijd. Ik ben dan echt wel één van de kandidaten, al zijn er veel die staan te dringen voor die plek." Steun krijgt Aerts straks sowieso wel van Lucinda Brand en Philippe Gilbert. Dat duo zette de man van CX Team Deschacht - Group Hens op het podium in hun voorspellingen. "En dat deed me toch wel iets", tankte hij nog een laatste beetje vertrouwen.

West-Vlaamse twijfels

Naast Nys en Aerts is er uiteraard ook nog de West-Vlaamse tandem die altijd hoog durft te mikken. Maar Michael Vanthourenhout trekt straks gewoon zonder zorgen naar de start. "Voor mij hoeft het niet per se meer", vertelde hij vandaag. "Ik heb al een goed seizoen achter de rug. Maar ik ga natuurlijk wel proberen om het beste van mezelf te geven." "Ik hoop dat ik mijn goeie conditie heb kunnen vasthouden en dan zien we wel. Hopelijk kunnen we eerst en vooral Wout in een goeie positie brengen, dan zijn we met een man of 6 voor die derde plek."

Na de eerste ronde zal iedereen gewoon zijn koers kunnen rijden. Eli Iserbyt