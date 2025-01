Amerikaanse topcoach Mike Thibault (met Belgische das): "Voor ik tekende bij de Cats, heb ik goed met Emma Meesseman gepraat"

"Ik houd gewoon van het spelletje. En met de Belgian Cats krijg ik de kans om een bijzondere groep te coachen, want geloof me: ze zijn bijzonder."

"Dat zit 'm in de details zoals beter in positie staan en fouten vermijden."

"Aanvallend kunnen we alvast op een erg snelle en onbaatzuchtige manier spelen. Op verdedigend vlak kunnen we beter dan wat ze tot nu getoond hebben."

Mike Thibault: "De details kan ik je nog niet geven, daarvoor moet ik eerst echt met hen aan de slag gaan, maar ik ben zeer benieuwd tot wat de hele groep in staat is."

Mike Tibault: "Dat ga ik hier niet aan de grote klok hangen, omdat ik onze tegenstanders niet wijzer wil maken (lacht). En ik wil het ook geen zwakke punten noemen. Ik wil dat elke speelster een constant niveau haalt, dat is een van mijn taken."

"Speelsters krijgen veel prikkels van buitenaf: van familie, van vrienden, … maar eenmaal we trainen, moeten we ons focussen op onze job en mogen we onze doelen niet uit het oog verliezen."

Christophe Vandegoor: "Uit de statistieken blijkt dat 5 à 6 speelsters instaan voor 80 tot 90 procent van de punten, terwijl de invalsters nauwelijks scoren. Is dat een probleem?"



Mike Thibault: "Voor mij hoef je het geen probleem te noemen, maar we mogen niet afhankelijk zijn van 5 of 6 speelsters. Ik wil over 9 of 10 speelsters beschikken die er klaar voor zijn. Dat wordt een van mijn grootste doelen bij de Belgian Cats."

"En zoals ik al zei: een speelster kan niet de ene dag top spelen en de andere dag niet. Dat zag je op de Olympische Spelen in Parijs."

"Natuurlijk zijn er dagen waarop de bal er bijvoorbeeld niet in wil, maar dan kan je wel andere taken goed uitvoeren. Dan kan je sterk verdedigen of prima passes geven. En dat wil ik zien."