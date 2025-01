Opsteker voor Intermarché-Wanty: hoofdsponsor verlengt samenwerking tot eind 2028

De verlenging van de samenwerking werd maandagavond tijdens een teamevent in Parijs feestelijk aangekondigd. Intermarché is sinds begin 2021 hoofdsponsor van de wielerploeg en sindsdien behaalde het team 60 overwinningen, waaronder negen in de drie Grote Rondes. Biniam Girmay zorgde vorig seizoen voor drie etappezeges in de Tour, en de eindwinst in het puntenklassement.

Intermarché maakt deel uit van de Franse supermarktgroep les Mousquetaires. Bedrijfsleider Thierry Cotillard reageerde opgetogen op het verlengde partnerschap. "We zijn verheugd om onze samenwerking met Intermarché-Wanty de komende seizoenen voort te zetten en bij te dragen aan haar internationale uitstraling", verklaarde hij.

"We delen dezelfde waarden, namelijk teamgeest, doorzettingsvermogen en solidariteit. Dit team heeft zich in 2024 op de wegen van de Tour onderscheiden door wekenlang de trui van beste sprinter te dragen. Deze onderscheiding is de weerspiegeling van het sprintjaar dat we in 2024 binnen de Groupement beleefd hebben, met de integratie van bijna 300 extra winkels."

Ook Bourlart was in zijn nopjes met de nieuwe overeenkomst. "We zijn verheugd en erg trots om onze samenwerking met Intermarché op lange termijn te verlengen. Dit hernieuwde partnerschap stelt ons in staat om samen te blijven groeien en de toekomst op te bouwen. Winnen en bouwen, dat is onze visie voor de toekomst."

"Met een getalenteerd team en renners zoals Biniam Girmay zijn we ervan overtuigd dat we nieuwe doelen kunnen bereiken. We hebben de ambitie om te blijven schitteren in de Grote Rondes, waaronder de Tour de France, en om te mikken op de meest prestigieuze klassiekers zoals Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Samen kunnen we dit bereiken."