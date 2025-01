Neymar verlaat Al Hilal, om terug te keren naar Brazilië?

Topvoetballer Neymar jr. (32) heeft zijn lucratief contract verbroken in Saudi-Arabië. Na nauwelijks 7 wedstrijden in anderhalf jaar verlaat hij Al Hilal. Wellicht keert Neymar terug naar Brazilië, naar zijn ex-club FC Santos.

Neymar trok in de zomer van 2023 naar Al Hilal, maar veel plezier hebben de Saudi's niet beleefd aan de voormalige sterspeler van PSG en Barcelona.

De Braziliaanse dribbelkont werd in het Arabische koninkrijk geplaagd door blessures, waardoor hij er nauwelijks 7 wedstrijden speelde. In november kwam Neymar een laatste keer in actie voor Al Hilal.

"De club wil Neymar bedanken voor alles wat hij gedurende zijn carrière bij Al Hilal heeft betekend. We wensen de speler veel succes met het vervolg van zijn carrière", reageert Al Hilal.

Neymar lag nog 7 maanden onder contract in Saudi-Arabië. Hij streek er naar verluidt 150 miljoen euro per jaar op.

Al Hilal en Neymar zijn na wederzijds overleg uit mekaar gegaan.