"Mbappé was jaloers op Messi": Neymar haalt uit naar "ego's" bij PSG, maar krijgt zelf kritiek van coach

vr 17 januari 2025 09:16

Een gouden drietand waren ze eigenlijk maar zelden. Wereldsterren Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé vormden twee jaar lang de gevreesde voorhoede van PSG, maar de Champions League binnenhalen lukte nooit. In een podcast met ex-voetballer Romario meent Neymar nu dat de club "te veel grote ego's had" en dat Mbappé "jaloers was op Messi".

Een verbluffende aanval met 3 van de allerbeste spelers ter wereld. Die moest PSG tussen 2021 en 2023 de Beker met de Grote Oren opleveren. Neymar en Kylian Mbappé waren al even gewoon aan het klimaat onder de Eiffeltoren, Lionel Messi was het ontbrekende puzzelstukje om alles te doen kloppen. Enfin, zo leek het op voorhand toch. Maar van chemie tussen de drie sterren leek eigenlijk nooit sprake. En dat voelden de vedetten zelf ook. In een podcast met de Braziliaanse ex-voetballer en -wereldkampioen Romario deed Neymar afgelopen nacht uit de doeken wat allemaal foutliep bij de Franse grootmacht. "Of Mbappé vervelend is? Nee, dat is hij niet", stelde Neymar eerst gerust. "We hadden weleens een discussie. Er was een kleine ruzie, maar hij was cruciaal voor ons sinds zijn komst." "Ik noemde hem zelfs Golden Boy. We speelden altijd samen en ik zei hem dat hij een van de allerbesten zou worden. Ik hielp hem altijd, we praatten vaak en hij kwam soms naar mijn huis om samen te eten."

Mbappé wilde me niet met iemand delen. Neymar

Niets aan de hand, dus. Tot Messi in de zomer van 2021 transfervrij de oversteek maakte naar Parijs. "We waren enkele jaren goeie partners geweest, maar toen Messi kwam, werd hij een beetje jaloers", verklaarde Neymar in de podcast. "Hij wilde me niet met iemand delen." "Op dat moment ontstonden er wat ruzies en een verandering in ons gedrag." En zo hengelde PSG de Champions League nooit binnen. Al kijkt Neymar daarvoor ook naar andere sleutelfiguren. "Het is goed om ego's te hebben, maar je moet beseffen dat je niet alleen speelt", was hij scherp over de situatie in Parijs - namen noemde hij evenwel niet. "Er moet altijd iemand aan je zijde staan. Er waren echter bijna overal grote ego's. Als niemand voor elkaar loopt en elkaar helpt, is het onmogelijk om iets te winnen."

Einde verhaal in Saudi-Arabië?