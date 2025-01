"Stoeprijder" Johan Price-Pejtersen krijgt na 8 maanden zijn Deense titel tijdrijden terug

Alpecin-Deceuninck heeft er een nationale kampioen bij, want de Deense Wielerunie heeft de diskwalificatie van Johan Price-Pejtersen na het kampioenschap tijdrijden teruggedraaid.

Het Deens tijdritkampioenschap in juni was een secondestrijd tussen Johan Price-Pejtersen en Mattias Skjelmose. De eerste hield uiteindelijk 1 seconde over op de tweede.

Maar toch mocht Price-Pejtersen de Deense trui niet aantrekken op het podium. De jury had gezien dat de voormalige wereldkampioen bij de beloften even op de stoep had gereden.

Price-Pejtersen kreeg naast een punten en een puntenaftrek op de UCI-ranking ook een diskwalificatie aan zijn broek. Vertegenwoordigd door het Belgische kantoor Leyman Advocaten ging hij in beroep en 8 maanden later werd de diskwalificatie teruggedraaid.



Dat betekent dat de 25-jarige renner, die in het tussenseizoen Bahrain-Victorious ruilde voor Alpecin-Deceuninck, de komende maanden dan toch zijn speciale truitje mag dragen tijdens tijdritten.