"Het moment waar jullie al 10 jaar op wachten": Jake Paul stapt (wellicht) in de ring tegen zijn broer Logan

Jake Paul en zijn één jaar oudere broer Logan weten hoe je buzz kunt creëren. Ze deden het jaren geleden al op YouTube en doen het nu nog altijd, zij het in de wereld van de vechtsporten.



Zo slaagde Jake er in november in om zijn kamp tegen Mike Tyson, live op Netflix, te laten uitgroeien tot dé bokshype van het jaar. Nooit eerder ging er zoveel geld om bij een gevecht.



Broer Logan is dan weer een uiterst populaire worstelaar, waarin hij het onder meer tot Amerikaans kampioen schopte. In 2021 stapte hij in de boksring tegen Floyd Mayweather en hield zich daarbij de volle 8 ronden staande tegen de legende.



Maar nog nooit boksten Jake en Logan Paul tegen elkaar ... tot nu. "Dit is het moment waar jullie een decennium op gewacht hebben", postten ze allebei op Instagram. "27 maart op HBO Max."



Meer info werd hierbij niet gegeven, maar de typische oog-in-oog-foto laat weinig aan de verbeelding toe. Het speculeren is alvast begonnen, een nieuwe hype wordt aangezwengeld.