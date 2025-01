Toumani Camara oogst lof van zijn coach na "career-high" tegen OKC: "Hij ontdekt dingen over zichzelf"

Met een nederlaag tegen Oklahoma City is het zegereeksje van Portland doorbroken, al mocht Toumani Camara wel terugblikken op een ijzersterke wedstrijd. Na afloop was onze landgenoot streng voor zichzelf, maar van zijn coach kreeg hij complimentjes.

Met 24 punten, waarvan een 5 op 5 van achter de driepuntlijn, tekende Toumani Camara voor zijn "career-high" in de NBA. Toch was onze landgenoot na afloop kort over zijn meest productieve avond. "Offensief was ik heel efficiënt, ja. Ik maakte de juiste beslissingen", klonk het.

Om dan over te schakelen op zijn defensieve werk. Dat was naar gewoonte ook uitstekend, maar voor de immer perfectionistische Camara niet genoeg. "Defensief was het niet mijn beste match. Ik liet me veel te makkelijk kloppen in de 1 tegen 1", was hij streng voor zichzelf.

"Verdedigen is waar ik mijn trots uit haal. "Defense gets me going", maar vannacht was die niet geweldig. Ik heb wel gevochten zoals altijd, maar ik bewoog niet zo vlot als anders. Dat was wat frustrerend, maar gelukkig kon ik rekenen op mijn ploegmaats."