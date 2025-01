3 jaar na eenzame lijdensweg in de Hel: Unibet Tietema Rockets krijgt wildcard voor Parijs-Roubaix

Wat begon als een ambitieus project in 2023, neemt een steeds grotere vorm aan. YouTuber Bas Tietema en zijn kompanen gaven hun videoplatform nog niet zo lang geleden een vertaling op 2 wielen en zetten elk jaar een nieuwe stap.

Intussen gaat de ploeg als Unibet Tietema Rockets door het leven, droomt het op termijn van de Tour en koerst het met een Franse licentie.

Op die manier omzeilt de procontinentale ploeg de Nederlandse wetgeving rond gokreclame en met een Franse vergunning zou ook de brug naar de koersen van ASO makkelijker gemaakt moeten worden.

Die omschakeling werpt nu al zijn vruchten af, want Tietema en co hebben voor het eerst een invitatie van ASO op zak. En niet voor de minste koers: op zondag 13 april rijden ze met Parijs-Roubaix hun eerste monument.

"Onze droom komt uit", reageert Bas Tietema. "Deze kans weerspiegelt ons harde werk en toewijding van onze renners en staf. We hebben hier jaren naar opgebouwd en het is geweldig dat onze inspanningen worden beloond."

Voor Tietema is Roubaix extra speciaal. Hij werd in 2014 3e in de editie voor beloften, maar zijn profcarrière geraakte niet van de grond.

In 2022 bekroonde hij zijn comeback met deelname aan de Helletocht. Tietema reed 95 kilometer in zijn eentje in de achtergrond en haalde de finish vlak voor de bezemwagen.