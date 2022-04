95 km alleen! Ook de allerlaatste in koers is een Nederlander: Bas Tietema haalt Roubaix vlak voor de bezemwagen

Tietema komt als laatste over de finish

"Het was zo zwaar", zegt Tietema uithijgend op de piste. "In het begin ging het zo hard omdat Ineos koers maakte. Ik zat wel in een groep, maar die gaf er de brui aan. Dat was het laatste wat ik wilde doen."

En dus kwam Tietema na het Bos van Wallers helemaal alleen te zitten. "Dat was nog ongeveer 95 kilometer. Ik had toch gehoopt om het iets beter te doen. Ik ben niet super trots op de sportieve prestatie. Ik wil alle Belgen wel bedanken voor de aanmoedigingen onderweg."