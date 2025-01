Alexander Blockx wint 2e Challengertoernooi in 3 maanden tijd en duikt top 150 binnen

Alexander Blockx blijft de ATP-ranking bestormen: in Oeiras stak hij voor de tweede keer in 3 maanden tijd de titel op een Challengertoernooi op zak. Hierdoor komt hij voor het eerst in zijn carrière in de top 200 en zelfs in de top 100.

Exact twee jaar geleden won Alexander Blockx de Australian Open bij de junioren. Sindsdien probeert hij de profladder te beklimmen. Die klim gaat de laatste maanden met verschillende treden tegelijkertijd.



In november kon Blockx in Kobe zijn allereerste Challengertoernooi - het niveau net onder het ATP-circuit - winnen. Dat deed de 19-jarige Belg in Oeiras, in Portugal, nog eens dunnetjes over.

In de finale van het met 145.250 euro gedoteerde toernooi rekende hij af met de Canadees Liam Draxl. In de eerste set was het nog spannend (7-5), maar Draxl kreeg steeds meer last van zijn schouder en deemsterde weg (6-1).

Dankzij zijn titel slecht Blockx niet alleen voor het eerst de barrière van de top 200, maar ook van de top 150. Als de nieuwe lijsten morgen gepubliceerd worden, zou hij 146e moeten staan.