Tarjei Bø sprint naar zege in Italië, maar stopt samen met jongere broer: "Geen mooier moment om aan te kondigen"

Het biatlon verliest na dit seizoen twee grote Noorse atleten. Een kleine week na veelwinnaar Johannes Thingnes Bø deelt zijn oudere broer Tarjei Bø dat ook hij stopt aan het einde van dit seizoen. "Ik zei tegen mezelf: als ik nog eens win, zal ik het vertellen", zei Bø na zijn Wereldbekerzege in de sprint van Antholz.

Op het parcours waar volgend jaar de Olympische Winterspelen plaatsvinden snelde Tarjei Bø dankzij een sterke laatste ronde naar de zege in de sprint van Antholz. Niet zijn triomf, maar zijn interview na afloop zorgde voor het meest opmerkelijke moment.

In tranen kondigde Bø aan dat hij binnenkort een punt zet achter zijn carrière. "De reden dat is ween, is omdat ik 5 minuten geleden aan de Noorse televisie heb verteld dat dit mijn laatste seizoen wordt", deelt de 36-jarige Noor.

Opvallend: vorige week kwam ook zijn jongere broer Johannes Thingnes met het nieuws naar buiten dat hij toch niet doorgaat tot de Winterspelen. Zo stoppen de twee succesvolle Noren samen na deze winter.