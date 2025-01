Jonge Duivel Eliot Matazo trekt deur bij Monaco dicht en maakt overstap naar Hull City: "Makkelijke keuze"

Hull City heeft de komst van Eliot Matazo aangekondigd. De 22-jarige Belg verlaat Monaco en tekende een contract tot 2028 bij de club uit de Engelse tweede klasse. Na zijn uitleenbeurt naar Antwerp zat Matazo dit seizoen op een zijspoor. "Ik ben heel enthousiast over dit nieuwe avontuur", aldus de jonge Duivel.

Sinds 2020 stond Eliot Matazo onder contract bij Monaco. Aan dat Franse verhaal komt nu een einde, want de Belgische belofte tekende een contract van 3,5 seizoenen bij Hull City.

Met 22 caps bij de U21 van de Rode Duivels heeft Matazo ondertussen wat ervaring als international. Hij moet Hull City, op twee na laatste in de Championship, uit de degradatiezone helpen.

"Ik ben erg blij om hier te zijn en ik kijk ernaar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen", vertelt Matazo in het statement van de club. "Het gevoel was heel positief en het was makkelijk om deze keuze te maken."

"Het is een heel ambitieus project met geweldige ideeën en ik ben ook een heel ambitieus persoon. We passen bij elkaar. Zij willen mij helpen en ik wil de club helpen bij hun doelen."

Vorig seizoen kwam hij nog zijn geluk beproeven in eigen land toen hij op uitleenbasis naar Antwerp trok. Met Monaco mocht Matazo dit seizoen drie keer invallen in de Champions League, maar de 22-jarige Belg kon zich moeilijk onderscheiden.