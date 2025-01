Blessure nekt uitgejouwde Djokovic tijdens recordjacht: "Ik heb geprobeerd, maar had te veel pijn"

vr 24 januari 2025 10:51

Hij leek klaar voor een elfde eindzege op de Australian Open, maar een blessure heeft roet in het eten gegooid. Novak Djokovic moest vrijdag in de halve finale tegen Alexander Zverev gehavend de strijd staken. Een deel van het publiek in Melbourne was daar niet bepaald blij mee en jouwde de Serviër uit, tot ongenoegen van tegenstander Zverev. "Hij heeft 20 jaar alles gegeven."

Een elfde eindzege in Melbourne en als eerste tennisser ooit 25 grandslamzeges in het enkelspel. Novak Djokovic kon tweemaal geschiedenis schrijven op de Australian Open, maar een dijbeenblessure stak de Serviër vrijdag stokken in de wielen. Tegen Alexander Zverev verloor Djokovic set één na een spannende tiebreak, waarop hij verrassend de handdoek in de ring wierp. "Ik heb alles geprobeerd wat mogelijk is om de spierblessure te behandelen", reageerde de 37-jarige Serviër nadien.

Op het einde van de eerste set begon ik steeds meer pijn te voelen. Het was gewoon te veel. Novak Djokovic

"Op het einde van de eerste set begon ik steeds meer pijn te voelen. Het was gewoon te veel. Zelfs als ik de set zou hebben gewonnen, zou het een enorme strijd zijn geweest om fit te blijven voor de rally's." "Wie weet zou het nog twee, drie, vier uur hebben geduurd. Daarvoor had ik vandaag niet genoeg in de tank. Jammer genoeg stopt het, maar ik heb het geprobeerd."

Het respect tussen Djokovic en Zverev is groot.