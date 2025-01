(Nog) geen 25e grand slam: geblesseerde Djokovic staakt na één set de strijd in halve finale tegen Zverev

Novak Djokovic zal zondag in Australië zijn 25e grand slam niet winnen. Nadat de Serviër in zijn halve finale tegen Alexander Zverev na een spannende tiebreak set één had verloren, moest hij geblesseerd de strijd staken. Ook in zijn kwartfinale kampte Djokovic al met een dijbeenblessure. Voor Zverev, 's werelds nummer 2, wordt het zijn eerste finale in Melbourne.

Na winst in een titanenduel tegen Carlos Alcaraz in de kwartfinale lag Novak Djokovic in Melbourne op schema om zijn 25e grand slam te winnen. Daarmee zou de Servische legende alleen recordhouder (m/v) worden. Nu deelt hij het record van 24 eindzeges nog met de Australische Margaret Smith-Court.

Maar de clash met Alcaraz had de 37-jarige Djokovic vooral ook met zorgen opgezadeld. Hij moest tijdens de partij al verzorgd worden aan zijn linkerdijbeen en ook nadat hij de wedstrijd had gewonnen, uitte hij bezorgdheid over zijn fitheid. "Hopelijk kan ik recupereren tegen vrijdag", klonk het.

Vrijdag in de halve finale tegen Alexander Zverev leek Djokovic aanvankelijk ook fit. De twee spelers maakten er een spektakelstuk van met knappe punten en energiek spel. De set draaide uit op een spannende tiebreak, waarin Zverev uiteindelijk aan het langste eind trok.

Maar in plaats van naar zijn bank te stappen, stapte Djokovic na de set meteen op Zverev af. Tot verbazing van het publiek besloot de Serviër de strijd te staken. De 25e grand slam zal er voorlopig dus niet komen voor Djokovic. Een 1e grand slam mogelijk wel voor Zverev, die in de finale Jannik Sinner of Ben Shelton opwacht.