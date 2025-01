Plots ligt rampscenario weer op tafel: loopt het toch nog mis voor Club Brugge in de Champions League?

Het zal toch niet? Door een straffe remonte van PSG en een late zege van Celtic is de top 24 voor Club Brugge plots niet meer zo zeker. Hoe kan het nog mislopen op de slotspeeldag voor blauw-zwart?

Met Benfica, Sporting, PSG, Stuttgart, Manchester City en Dinamo Zagreb houdt Club Brugge nog 6 kanshebbers op de top 24 achter zich. Daarvan mogen er maximaal 4 nog over blauw-zwart springen.

Even de situatie simpel proberen schetsen.

Laat ons van het realistische scenario uitgaan: dat de Belgische kampioen volgende week verliest op bezoek bij City. Dan blijven er dus nog 3 over.

Benfica en Sporting hebben met een draw genoeg om nog over Club te springen. Stel dat de punten in Stuttgart - PSG eveneens verdeeld worden, gaan beide ploegen óók over blauw-zwart. Zouden zij voor een salonremise durven gaan?



Dat is het absolute horrorscenario, want dan doet het resultaat van Dinamo Zagreb tegen Milan er zelfs niet meer toe.

Misschien heeft Club straks dus toch nog een punt nodig in Manchester? Brrr.