Steward Rik én zijn step sieren affiche Kuurne-Brussel-Kuurne: "Wat ik dit jaar zal doen? Dat blijft een verrassing"

Op zondag 2 maart gaat Kuurne-Brussel-Kuurne op zoek naar een opvolger voor Wout van Aert. Van Aert won er vorig jaar, maar na de finish stal iemand anders de show. Rik Bossuyt is al een tiental jaar steward aan de aankomst van Kuurne-Brussel-Kuurne en ging met zijn step viraal. Dit jaar pronkt hij op de affiche van de klassieker in het openingsweekend.

Zijn geheim doet hij niet uit de doeken, maar na een loopstrook van zo'n 300 meter roept Bossyt dus een vervoersmiddel in. "Mijn conditie is best goed, maar ik zeg altijd: ik ben een spurter, geen langeafstandsloper. Het explosieve type dus", lacht hij.

"Als de winnaar in Kuurne over de streep is gereden, moeten we hier nog ruim 1 kilometer verder tot aan een tentje voor de podiumceremonie", grinnikt Bossuyt over zijn hulpmiddel in een interview met de organisatie.

De steward stond plots vol in de schijnwerpers nadat hij Van Aert met zijn elektrische step naar het podium had geëscorteerd. Een jaar eerder had hij Tiesj Benoot al met zijn fiets begeleid.

Niet Wout van Aert ging vorig jaar na zijn sprintzege in Kuurne over de tongen, wel Rik Bossuyt.

Eigenlijk is die step echt handig, maar ik moet toegeven dat er al een idee is om het dit jaar weer anders aan te pakken. Wat het wordt? Dat moet een verrassing blijven.

Eigenlijk is die step echt handig, maar ik moet toegeven dat er al een idee is om het dit jaar weer anders aan te pakken. Wat het wordt? Dat moet een verrassing blijven.

Bossuyt, in het dagelijkse leven coördinerend directeur van de Katholieke Basisscholen in Kortrijk, is zo uitgegroeid tot een vast onderdeel van het West-Vlaamse decor.

"Met de step vorig jaar is het helemaal ontploft. Die gebruikte ik op andere

koersen al langer om me snel van hot naar her te verplaatsen, maar in Kuurne was dat natuurlijk vol in beeld.”

"Af en toe vindt iemand het nodig om daar negatief over te doen, maar over het algemeen zijn de reacties positief en zelfs ludiek."

"Zo hebben een aantal verpleegsters uit een bejaardentehuis in Vosselaar een foto van mij opgehangen in hun kleedkamer. Ze beschouwen me blijkbaar als een rolmodel. Sporza heeft me voor mijn truc met de step ook genomineerd voor een Oscar als Beste Stuntman."

Wat Bossuyt dit jaar in petto heeft, blijft nog even geheim. "De burgemeester stelde

een ezel voor – het symbool van Kuurne. Dat zou niet goedkomen, denk ik."

"Eigenlijk is die step echt handig, maar ik moet toegeven dat er al een idee is om het dit jaar weer anders aan te pakken. Wat het wordt? Dat moet een verrassing blijven."