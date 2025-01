"Hij wil een deel van zijn spelers gewoon weg": hoe snoeiharde Ruben Amorim (bewust?) mee ten onder gaat bij United

23 januari 2025

"Misschien wel het slechtste Manchester United ooit". Het waren niet mis te verstane woorden van Ruben Amorim na een nieuwe blamage van zijn ploeg in eigen huis. Vanavond ontvangt het gehavende United de Rangers van Philippe Clement in de Europa League. "Amorim wil met die woorden een schockeffect creëren", klinkt het in 90 Minutes. Zelfs als hij zo een deel van zijn groep verliest.

Nee, het allerslechtste Manchester United is dit nog niet. Toch niet wat het puntenaantal betreft. "Vijf keer in zijn geschiedenis had het nog minder punten dan in dit stadium van de competitie", weet Gilles De Coster. Wel stapelt de ploeg van Ruben Amorim de negatieve uitschieters op, met tegen Brighton al een zesde thuisnederlaag op twaalf wedstrijden. Een waar diepterecord sinds eind 19e eeuw.

"Abominabel slecht" en "een aanfluiting" regent het in 90 Minutes snoeiharde kritiek. Die gaf Amorim afgelopen weekend ook aan het eigen adres én aan dat van zijn spelers. "Het is goed dat hij de dingen benoemt zoals ze zijn, maar je verliest wel een deel van je groep", denkt Steven Defour. "Amorim wil een shockeffect creëren. Hij verstopt zich niet achter bepaalde dingen."

Of Amorim spelers opstelt om te laten zien hoe slecht ze zijn? Ik geloof dat echt. Sam Kerkhofs

"Ik krijg stilaan het gevoel dat hij het niet erg zou vinden als ze nu tegen hem zeggen dat het hier stopt", vult Filip Joos aan. Sam Kerkhofs: "Ik denk dat hij een deel van de kleedkamer gewoon weg wil." "In zoverre dat hij ze laat spelen om te laten zien hoe slecht ze zijn?", vraagt Filip zich af. "Ik geloof dat echt. Om aan te tonen met wat voor spelers hij het moet doen", ziet Sam.



Trainers afbranden

De malaise bij United is dus zeker niet (alleen) te wijten aan de trainer. "Amorim heeft de analyse gemaakt dat dit niet de spelers zijn met wie hij zijn systeem kan en wil spelen. Er zal dus enorm veel moeten veranderen", begint Steven zijn analyse.

Iedereen is het erover eens dat Amorim een goede trainer is, maar dat was Ten Hag eigenlijk ook. Steven Defour

"Als het bestuur hem absoluut wou, zullen ze daarin meegaan. Iedereen is het erover eens dat hij een goede trainer is, maar dat was Erik ten Hag eigenlijk ook."

"Tot hij bij United kwam en helemaal afgebrand werd. Dat heeft met de club te maken, ongeacht welke trainer nu voor die groep had gestaan."

Amorim krijgt net als Ten Hag geen lijn in de prestaties van United.

De Ligt als voorbeeld van slechte transferpolitiek

Ook de transferpolitiek van Manchester United roept de laatste jaren veel vragen op. Zo telde het liefst 100 miljoen neer voor floptransfer Anthony. Met spelers als Varane en Casemiro kwamen dan wel enkele ronkende namen over. "Maar dat zijn grote namen die hun carrière eigenlijk al gehad hebben", aldus Steven. "Topploegen laten dat soort spelers niet gaan als die nog goed presteren." "Het beste voorbeeld is Matthijs de Ligt", pikt Tuur Dierckx in. "Hij is zowel bij Juventus als bij Bayern niet echt gelukt, ondanks het feit dat hij enorm veel potentieel had bij Ajax." "Dat is geen verdediger voor de absolute top. Hij maakt zó veel fouten."

Hoe De Ligt uitstapte bij die eerste goal ... Bij de preminiemen of miniemen wordt al gezegd dat je daar geen druk moet gaan zetten. Steven Defour

"Hoe hij uitstapt bij die eerste goal om druk te zetten op een lange bal... Bij de preminiemen of de miniemen wordt al gezegd dat je op dat soort ballen geen druk moet gaan zetten", klinkt het verbaasd bij Steven. Filip: "Dat is het zorgwekkende, want hij is een heel verstandige jongen. Wat is daar gebeurd?"



En zo treffen de Rangers van Philippe Clement vanavond een gewond dier in de Europa League. Kan ook de Belgische coach gaan stunten op Old Trafford? De wedstrijd is te volgen via VRT Canvas of de livestream op sporza.be.

