Vandenbempt verwacht deze week wellicht witte rook in dossier bondscoach: "De realiteit is veranderd"

Het zijn spannende dagen voor voetbalminnend België. Nu de naam van Julen Lopetegui als een van de kanshebbers voor de job als bondscoach naar buiten kwam, ligt de zoektocht steeds meer onder een vergrootglas. Iedereen vraagt zich luidop af: wanneer mogen we nieuws verwachten? Onze analist Peter Vandenbempt schat de situatie in.

Iedereen zou het deze week graag weten. Ook Vincent Mannaert, kan ik me inbeelden. Het is toch een zeer intense periode en geen evidente zoektocht.

Want, de realiteit is dat de Rode Duivels internationaal niet meer de ploeg zijn die elke beschikbare en absolute toptrainer in het buitenland maar al te graag wil coachen, zoals dat in de gouden periode rond 2018 toch wel het geval was. Daarnaast zijn er nog een aantal financiële beperkingen, ook dat is anders dan toen.

En af en toe heb je gewoon pech ... Als Milan niet in extremis Sérgio Conceição was komen wegplukken, had België mogelijk al een paar weken een nieuwe coach.

Maar goed, het is nu ook niet dat de Duivels straks door Oscar Crucke gecoacht zullen worden, daar hoeven we niet over te panikeren.